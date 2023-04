Es war für Ana Johnson ein langer Weg zum Glück. Wie viele junge Frauen wollte die 29-Jährige Nachwuchs bekommen. Sie und ihr Mann Tim nahmen ihre Community auf Instagram und Youtube ganz offen auf ihrer Reise mit. Denn Ana fand im Laufe der vergangenen Jahre heraus, dass ihr Wunsch sich vielleicht nie erfüllen wird. Sie bekam nach einigen Untersuchungen die Diagnose: ausgeprägte Endometriose sowie beidseitig verschlossene Eileiter. Der damals behandelnde Arzt sagte unverblümt zu ihr: "Sie sind unfruchtbar und werden auf natürlichem Wege niemals Kinder bekommen können."

Dieser Moment zog dem Ehepaar den Boden unter den Füßen weg, denn die beiden hatten sich so sehr ein Kind gewünscht. Doch Ana und Tim wollten sich nicht mit ihrem Schicksal abfinden, entschieden sich Anfang 2022 für den Weg in eine Kinderwunschklinik. Im Verlauf des vergangenen Jahres schlugen fünf weitere Kinderwunschbehandlungen fehl, Ana wurde nicht schwanger.

Sie teilte ihre Gedanken mit ihrer Community, sprach offen über ihre Fehlschläge. Ana Johnson wollte anderen Mut machen und sich nicht auf das Kinderkriegen versteifen: "Ich habe versucht, den Kinderwunsch nicht mein Leben bestimmen zu lassen, sondern auch normal weiterzuleben, so normal, wie es eben geht." Sie dokumentiert ihre Reise inner- und außerhalb der Klinik für andere Paare.

Kleines Osterwunder

Ihre Geduld und Hartnäckigkeit scheint sich für die beiden nun endlich ausgezahlt zu haben. Die Johnsons bekamen wohl das schönste Geschenk vom Osterhasen: Der sechste Embryotransfer war ein Erfolg, Ana ist endlich schwanger. Das verkündeten die beiden überglücklich auf Instagram: "Wir wissen es nun schon ein paar Tage und können es immer noch nicht wahrhaben. Die ganzen Spritzen, Schmerzen, Eingriffe, Medikamente, hoffen und bangen der letzten Wochen scheinen sich gelohnt zu haben."

Doch die beiden müssen weiterhin zittern, die kritische Phase ist noch nicht überstanden. Das wissen die beiden nur zu gut: "Schon zwei Mal standen wir in den letzten Jahren bereits an diesem Punkt. Wir wissen leider aus Erfahrung, dass uns noch ein langer Weg bevorsteht, bis die kritische Phase vorbei ist, aber wir glauben ganz fest an unser Wunder und können es kaum glauben, dass wir es erneut hierher geschafft haben."

Die Influencerin teilte neben dem Foto mit dem positiven Schwangerschaftstest auch ein emotionales Video, in dem das Paar erfuhr, dass sie Eltern werden. Darin ist zu sehen, wie die Bloggerin einen Anruf ihrer Ärztin entgegennimmt. "Ich habe gute Neuigkeiten. Sie sind schwanger", verkündete diese. Die beiden konnten ihr Glück kaum fassen und fielen sich in die Arme. Bleibt zu hoffen, dass es zumindest dieses Mal ein "Happy End" für das Paar geben wird.