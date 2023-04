Kim Kardashian hat in den vergangenen Jahren bereits mehrmals versucht, abseits von Social Media und Reality-TV Fuß zu fassen. Ob als Unternehmerin, Model oder Anwältin, nun versucht die 42-Jährige sich ein weiteres Standbein aufzubauen. Die Vierfach-Mama hatte bereits einige kleinere Auftritte in Fernsehserien und Filmen, meist spielte sie sich selbst.

Kardashian als Schauspielerin

Nun hat Kardashian eine weitere Rolle an Land gezogen, sie wird in der kommenden zwölften Staffel der Erfolgsserie "American Horror Story" zu sehen sein. Zum Stammcast der Produktion gehören Größen wie Emma Roberts, Evan Peters, Sarah Paulson oder Jessica Lange. Im Sommer soll auch der Name Kim Kardashian über die Bildschirme flimmern.

Serienmacher Ryan Murphy hat in den vergangenen Jahren immer wieder auf prominente Kurzauftritte in seinen Serien gesetzt, vereinzelt haben Superstars wie Lady Gaga auch größere Rollen bekommen.

Die großen Neuigkeiten bestätigte Kardashian selbst via Instagram. Dort postete sie einen ersten unheilvollen Teaser zu ihrem anstehenden Projekt. Zu hören sind unheilvolle Musik, Kinderstimmen im Hintergrund und der Name der neuen Staffel "Delicate". Auf erste Bilder der neuen Staffel müssen Fans jedoch noch warten, zu sehen sind lediglich die Namen von Emma Roberts und Kim Kardashian auf einem gruseligen Hintergrund. Zudem wird die Staffel für den Sommer 2023 angekündigt.

Basiert auf einem Buch

"Delicate" ist die erste Staffel der Horror-Anthologie, die auf einer literarischen Vorlage basiert. Die Handlung basiert zu Teilen auf dem von Danielle Valentine geschriebenen Roman "Delicate Condition", welcher erstmals im August 2023 veröffentlicht wird.

Die Horrorserie ist bekannt für unheilvolle Geschichten, die auf wahren Begebenheiten basieren, überraschende Wendungen und tiefgründige Charaktere. Ob Kim eine große Rolle in der Serie spielen wird, ist aktuell noch ein Geheimnis. Doch Murphy gab in einem Interview mit "The Hollywood Reporter" bereits einige Details preis: "Halley Feiffer hat eine lustige, stilvolle und letztlich erschreckende Rolle speziell für Kim geschrieben, und diese Staffel ist besonders und anders als alles, was wir bisher gemacht haben." Die Dreharbeiten sollen in den kommenden Wochen starten.

In "American Horror Story: Hotel" gab US-Popstar Lady Gaga im Jahr 2015 ihr großes Schauspieldebüt: