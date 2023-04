Es sind nun fast drei Wochen vergangen, seitdem Ex-Disney Star Amanda Bynes in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde. Obwohl ihr Entlassungsdatum noch nicht feststeht, versuchen Familie und Freunde bereits im Vorfeld sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg bleibt.

Der ehemalige Kinderstar, der Anfang der 2000er seine ersten Rollen bekam, war in den letzten zehn Jahren mehrmals verhaltensauffällig und geriet mit dem Gesetz in Konflikt. Sie wurde beispielsweise wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss oder dem Besitz von Drogen festgenommen. Zudem geriet die heute 37-Jährige auch aufgrund ihrer psychischen Probleme in die Schlagzeilen. Das ehemalige "Americas Sweetheart", die mit Filmen wie "Was Mädchen wollen" oder "She's the Man" große Erfolge erzielen konnte, hat sich nicht nur äußerlich sehr verändert.

Weitere psychotische Episode

Im vergangenen Monat berichtete "TMZ" über einen weiteren Vorfall. Bynes sei eines Morgens nackt und umherirrend auf den Straßen von Los Angeles gefunden wurde. Sie hielt ein Fahrzeug an und wählte den Notruf, um zu melden, dass sie eine psychotische Episode hatte und Hilfe benötigte. Sie wurde aufgrund eines psychiatrischen Notfalls in ein Krankenhaus eingeliefert und ist seitdem dort in Behandlung.

Ein Foto aus glücklicheren Tagen: Amanda Bynes im Jahr 2005 © IMAGO/YAY Images

Personen aus dem Umfeld der Schauspielerin erzählen der Plattform "TMZ", dass sie nicht gezwungen wird, in der Einrichtung zu bleiben, sich aber noch nicht bereit fühle, zu gehen. Sobald sie stabil ist, wird sie sich in ein ambulantes Programm zur Behandlung ihrer psychischen Probleme einschreiben. Nachdem sie seit März 2022 nicht mehr unter der Vormundschaft ihrer Mutter steht, darf sie ihre eigenen medizinischen Entscheidungen treffen. Wenn alles gut geht, könnte Bynes bereits im Laufe dieser oder der nächsten Woche entlassen werden.