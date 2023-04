Der britische Fernsehkoch Jamie Oliver und seine Frau Jools Oliver haben auf den Malediven ihr Ehegelübde erneuert. "Guten Morgen, Jools Oliver und ich haben noch einmal geheiratet", schrieb der 47-jährige Brite am Ostersonntag auf Instagram und teilte ein Foto, auf dem er im hellblauen Anzug mit seiner Frau (48) im weißen Kleid an einem Sandstrand zu sehen ist.

Ein ganz besonderes Versprechen

Ein weiteres Foto zeigt das Paar mit den fünf gemeinsamen Kindern, die ebenfalls auf der Reise dabei waren. "Wir dachten, es wäre ein besonderer Moment, um unser Eheversprechen zu erneuern, bevor die Kinder das Nest verlassen." Die erste Eheschließung des Fernsehkochs und des früheren Models fand bereits im Jahr 2000 in der englischen Grafschaft Essex statt.

"Die Zeit seit der ersten Hochzeit ist wie ein Wimpernschlag vergangen", schrieb Oliver. Die besonderen Worte, die in der jüngsten Zeremonie gesagt worden seien, hätten nach der langen gemeinsamen Zeit noch viel mehr Sinn ergeben. Es wäre schon länger ein Traum des Ehepaares gewesen, auf die Malediven zu reisen. Nun haben Jamie und Jools eine ganz besondere Erinnerung an diese Reise, die sie wohl so schnell nicht vergessen werden.

Das "frisch gebackene" Ehepaar erreichten bereits zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Bekannten. "Awww, gratuliere ihr Verliebten", schreibt Sänger Gary Barlow. Schauspieler Matthias Schweighöfer applaudierte den beiden.