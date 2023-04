Schon länger wurde gemunkelt, dass Popstar Taylor Swift und ihr langjähriger Partner Joe Alwyn sich womöglich getrennt haben. Der britische Schauspieler und die Sängerin sind sechs Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen. Nun soll die 33-Jährige wieder single sein, das berichten das "People Magazine" und "Entertainment Tonight".

Swift tourt derzeit für ihre "Eras-Tour" durch die USA und spielt ein ausverkauftes Konzert nach dem anderen. Viele Freunde und Bekannte besuchten die Sängerin schon auf ihren Konzerten, um sie zu unterstützen. Noch nicht gesichtet wurde Alwyn, das befeuerte die Gerüchte erneut.

Privatsphäre war ihnen wichtig

Im Vergleich zu ihren früheren Beziehungen, war den beiden ihre Privatsphäre sehr wichtig, Swift äußerte sich sehr selten zu ihrem Liebsten. Sie galten als Traumpaar, in den vergangenen Monaten machten sogar Gerüchte um eine mögliche Verlobung die Runde.

Die beiden sollen sich bereits vor einigen Wochen getrennt haben. Swift hat dem Schauspieler in den vergangenen Jahren einige Songs gewidmet, ob bald auch ein Trennungssong über Joe Alwyn folgt, ist unklar. Die Sängerin ist dafür bekannt, ihre Beziehungen und Trennungen mithilfe ihrer Musik aufzuarbeiten.

Gemeinsame Musikprojekte

Alwyn und Swift hatten in der Vergangenheit sogar an gemeinsamen Songs gearbeitet. Unter dem Pseudonym William Bowery hat er mit seiner damaligen Freundin während der Pandemie Lieder geschrieben. Die Songs schafften es auf die Alben "Folklore" und "Evermore". Ersteres schaffte es sogar, den begehrten Grammy für das "Album des Jahres" abzustauben. Damals widmete Swift ihrem damaligen Freund noch diese Worte in ihrer Dankesrede: "Joe ist die erste Person, der ich jeden Song vorspiele, den ich geschrieben habe. Ich hatte so viel Spaß, als wir in der Quarantäne-Zeit gemeinsam Songs geschrieben haben."