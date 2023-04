Der 58-jährige Hollywoodstar ("John Wick: Kapitel 4") ist vor allem als knallharter Actionheld bekannt. Nun hat Keanu Reeves aber wieder mit einer süßen Geste für Aufsehen gesorgt.

Die Stunt-Crew, die am Set seines aktuellen Actionfilms im Einsatz war, erhielt von Reeves personalisierte T-Shirts. Damit wollte der Hollywoodstar ihre harte Arbeit belohnen. Das berichtete die "New York Times" vor wenigen Tagen. Bereits zu Ende der Dreharbeiten des vierten "John Wick"-Streifens zeigte der Schauspieler seine Dankbarkeit gegenüber der Stunt-Crew mit teuren Rolex-Submariner-Uhren im Wert von jeweils 10.000 Euro inklusive persönlicher Botschaft. Warum er das getan hat? "Geld ist das letzte, worüber ich nachdenke", sagt der Schauspieler und gibt zu: "Von dem, was ich bisher verdient habe, könnte ich die nächsten paar Jahrhunderte leben." Vielmehr möchte er etwas zurückgeben.

Immer wieder Geschenke

Das erklärt, warum der 58-Jährige in der Vergangenheit immer wieder mit großzügigen Geschenken und Wohltätigkeitsaktionen aufgefallen ist. So soll er schon auf Teile seiner Gagen verzichtet haben, damit die Produktionsfirmen das Geld in bessere Spezialeffekte und Kostüme investieren konnten.

2003 beschenkte er zwölf Crewmitglieder am Set von "Matrix Reloaded" mit einer Harley-Davidson im Wert von umgerechnet rund 35.000 Euro. Und auch im Sozialbereich ist er engagiert: Als seine Schwester an Leukämie erkrankte, richtete der Hollywoodstar eine private Wohltätigkeitsstiftung ein, um Kinderkrankenhäuser und die Krebsforschung zu unterstützen. Darüber hinaus greift er zahlreichen weiteren Organisationen finanziell unter die Arme – wie etwa der "SickKids Foundation" oder dem Verein "Stand Up to Cancer".