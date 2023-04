Sängerin Christina Aguilera (42) ist nach eigenen Worten mit viel Gewalt groß geworden und hat noch heute mit den Erinnerungen an ihre Kindheit daran zu kämpfen. Im Podcast "Call Her Daddy" sagte die Amerikanerin: "Mit 42 Jahren bin ich nach wie vor davon betroffen. Das Ganze versteckt sich unter der Oberfläche. Ein Trauma verlässt dich nie, du findest nur Wege, es zu heilen." Ihr Vater Fausto Xavier Wagner Aguilera stammt aus Ecuador, war Unteroffizier in der U.S. Army und Vietnamkriegsveteran. Sie und ihre Mutter wurden oft von ihm geschlagen und misshandelt. Ihre Mutter ließ sich scheiden, als Christina Aguilera etwa fünf Jahre alt war.

Gesprächstherapie soll helfen

Über die Vorfälle zu sprechen, sei ihre Art der Therapie. Die Grammy-Preisträgerin räumte aber ein, dass auch Jahre später manche Filme unschöne Rückblicke auslösen.

Bemerkbar mache sich die schwierige Kindheit zudem im Umgang mit ihrer eigenen Tochter. Aguilera beschreibt sich in dem Podcast selbst als "beschützerische Bären-Mama". Sie bläue ihrem Kind hartnäckig ein: "Beim ersten Mal, wenn dich jemand schlägt, beim ersten Mal, wenn jemand dir das Gefühl gibt, dass du dich nicht wohlfühlst, [gehst du]." Summer Rain wurde 2014 geboren und ist die gemeinsame Tochter mit Filmproduzent Matt Rutler. Mit ihrem Ex-Ehemann Jordan Bratman hat sie zudem einen Sohn.

Auf ihrer Instagram-Seite teilt sie mit ihren Fans einen Clip von der Podcast-Aufnahme, auf der sie sich gewohnt von ihrer lustigen Seite zeigt.