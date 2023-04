Der 40-jährige Künstler Marteria soll in Konflikt mit dem Gesetz geraten sein. Der Deutsche, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, wurde in den USA verhaftet. Auf der Website des Sheriff-Büros in Charlotte (North Carolina) wurde sogar ein Mugshot (offizielles Polizeifoto) veröffentlicht.

Doch was ist passiert? Marteria laut Anklageschrift versucht haben, eine Frau zu strangulieren. Die Vorwürfe sollen auf der Aussage des Opfers basieren, weitere Beweismittel seien bisher nicht in seiner Akte angeführt. Der besagte Vorfall soll sich bereits am 30. März ereignet haben.

Auf Kaution freigelassen

Der Rapper soll aufgrund dessen sogar kurzzeitig festgenommen und unter Arrest gestellt worden sein, er kam aber gegen eine Kaution von rund 5000 Dollar wieder frei, wie der Spiegel berichtet.

Ganz aus dem Schneider ist der 40-Jährige aber noch nicht, es soll laut der offiziellen Akte noch ein Termin vor Gericht anstehen. Der Verhandlungstermin ist für den 18. April festgesetzt. Marteria selbst wollte sich bisher nicht zu den angeblichen Vorwürfen äußern. Es gilt die Unschuldsvermutung.