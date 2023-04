Anfang des Jahres erfüllte sich wohl Paris Hiltons größter Wunsch: Sie wurde überraschend Mama. Mithilfe einer Leihmutter kam ihr Sohn Phoenix Barron Hilton Reum zur Welt. Sie und ihr Mann Carter Reum sind überglücklich. Die Neu-Eltern würden ihr Leben zu dritt gut meistern, in ihrem eigenen Podcast "This is Paris" verrät sie: ""Ich liebe dieses Baby einfach so sehr."

Die stolze Mama teilte nun ein neues Foto des kleinen Phoenix auf Instagram. Zu sehen sind vier Schwarz-Weiß-Porträts mit ihrem Sohn, den sie fest im Arm hält. Dazu schreibt Paris: "Mein ganzes Herz."

Den Namen ihres Sohnes hätte sie bereits vor einigen Jahren in die engere Auswahl gezogen. Phoenix hätte zudem eine besondere Bedeutung, es stehe nicht nur für die Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizonas, sondern auch für den mythischen Vogel, der immer wieder neu geboren wird. Der Name Barron sei Hiltons Großvater gewidmet, mit dem sie ein sehr gutes und besonderes Verhältnis gehabt hat.