Es war wohl einer der furchtbarsten Momente ihres Lebens: Das Haus von Schauspielerin Caterina Scorsone ist vor einigen Monaten vollkommen ausgebrannt. Der "Grey's Anatomy"-Star, die durch die Rolle der Amelia Shepherd bekannt wurde, steht immer noch unter Schock und erzählt nun erstmals über die bangen Stunden. Die 41-Jährige teilt ein Posting auf Instagram, das das Ausmaß der Katastrophe zeigen soll. Das Heim ihrer Familie ist vollkommen ausgebrannt und nur mehr ein Haufen Schutt und Asche. Alle Erinnerungsstücke und Wertgegenstände fielen den Flammen zum Opfer.

Feuer zerstörte Familienheim

Die Schauspielerin konnte ihre drei Kinder Lucky (3), Eliza (10) und Paloma "Pippa" Michaela (6) in letzter Minute aus dem verrauchten Haus retten, für ihre vier Haustiere kam jedoch jede Hilfe zu spät. "Während ich meine Kinder bettfertig machte und sie badete, bemerkte ich Rauch, der aus den Fugen der Badewanne aufstieg. Als ich hinaus auf den Gang sah, waren dort bereits schwarze, dicke Rauchwolken, die im ganzen Haus waren."

Die dreifache Mutter reagierte innerhalb von Minuten, sie packte ihre Kinder und rannte so schnell sie konnte aus dem brennenden Haus. "Ich hatte ungefähr zwei Minuten, um meine drei Kinder aus dem Haus zu retten. Wir entkamen mit weniger als den Schuhen an unseren Füßen. Aber wir sind rausgekommen. Und für das bin ich für immer dankbar. Aber leider haben wir unsere vier Haustiere verloren. Wir versuchen immer noch, diesen Verlust zu verarbeiten", schildert Scorsone.

Trotz des furchtbaren Traumas, das ihre Familie erleiden musste, bedankt sich die 41-Jährige in dem persönlichen Posting. "Danke an alle unglaublichen Menschen, die uns geholfen haben. Danke an die Feuerwehrleute und die Ermittler. Danke an meine Nachbarn, die auf mein panisches Klopfen reagiert haben. Danke an die Eltern an der Schule meiner Kinder, die uns Bücher und Spielsachen geschickt haben, danke an meine Freunde von 'Grey's Anatomy' und 'Shondaland', die uns Kleidung und alles Notwendige zur Verfügung stellten."

Persönliches Dankeschön

Obwohl Scorsone und ihre Kinder den besagten Abend wohl nie vergessen werden, hätten sie trotzdem eine wertvolle Lektion aus dieser Tragödie mitgenommen. "Wir haben gelernt, dass die Menschen, die man liebt, das einzig Wichtige sind. Das Einzige, was zählt, ist die Gemeinschaft. Ohne euch wären wir heute nicht hier und für das sind wir so dankbar."

Die Schauspielerin und ihre Kinder wären mittlerweile nochmals vor Ort gewesen und hätten sich gebührend von ihrem ehemaligen Zuhause verabschiedet. Sie versuchen nun mit dem furchtbaren Brand abzuschließen und nach vorne zu blicken.