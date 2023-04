Reality-Star Kim Kardashian und ihre Kinder sind aktuell in Japan unterwegs. Die 42-Jährige macht Urlaub mit ihrem Nachwuchs, ihre Töchter North (9) und Chicago (5) sowie ihre Söhne Saint (7) und Psalm (3) zeigen sich begeistert von dem Tapetenwechsel.

Stacheliges Selfie

Kardashian teilt mit ihren Fans einige Einblicke auf Instagram. Sie und ihre Kinder strahlen in einem sogenannten Igel-Café in Tokio um die Wette. Das Konzept der Tier-Cafés erfreut sich in Asien an großer Beliebtheit, dort kann man mit Katzen, Hunden, Waschbären, Schafen oder gar Igeln auf Tuchfühlung gehen. In Asien ist der Wohnraum oft knapp, daher ist es dort nicht üblich größere Haustiere zu besitzen. Auch einsame Menschen sollen dort die Gesellschaft der Tiere genießen können.

Nicht nur ihre Kinder freuen sich über die Begegnung mit den stacheligen Tieren, auch Kim Kardashian teilt ein Foto, auf dem sie mit einem kleinen Igel kuschelt.

In Tokio sind neben den besonderen Cafés auch schrille Modetrends an der Tagesordnung. Kardashian und ihre Kinder haben sich bereits modisch angepasst, sie zeigen sich in strahlendem Kirschblüten-Pink sowie mit auffälligen Accessoires. Der Reality-Star teilt auch einen Schnappschuss ihrer neuen Nägel, natürlich im Hello-Kitty-Design.