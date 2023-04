Im Oktober 2022 überraschte "Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco mit süßen Nachrichten, die 37-Jährige verkündete ihre Schwangerschaft. Sie und ihr Partner Tom Pelphrey teilten in den vergangen Monaten immer wieder Einblick in die Schwangerschaft, zuletzt zeigten die werdenen Eltern Bilder von der Babyparty.

Süße Babybilder

Ihre kleine Tochter kam am 30. März auf die Welt. Das bestätigt Cuoco via Instagram, die Schauspielerin teilt einige Schnappschüsse ihrer neugeborenen Tochter sowie ein gemeinsames Mutter-Tochter-Foto. Dazu schreibt sie: "Darf ich vorstellen Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht unseres Lebens! Wir sind überglücklich und dankbar für dieses kleine Wunder". Neben der Liebesbekundung an Matilda folgt promt eine Liebeserklärung an ihren Tom.

Das Paar erreichte bereits viele prominente Glückwünsche. Schauspielerin Beth Behrs schreibt: "Sie ist so hübsch, Kaley, genieß jede Minute. Ich freue mich so für dich". Daniella Monet gratuliert ebenfalls: "Das ist großartig. Ich freue mich so für dich. Ich hatte immer das Gefühl, dass du jemand bist, der sich gerne um andere kümmert. Matilda ist ein glückliches Mädchen."