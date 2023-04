Die österreichische Schriftstellerin Vea Kaiser (geboren als Verena Kaiser) kann bereits auf einige Erfolge in ihrem noch jungen Leben zurückblicken: Ihr Roman-Debüt "Blasmusikpop" machte sie 2012 zum Jungstar der österreichischen Literatur. Die 34-Jährige war 2021 und 2022 sogar Teil der Bachmannpreis-Jury, ein Ritterschlag für jeden Literaturexperten. Für die Ausgabe in diesem Jahr sagte die Autorin allerdings ab, bisher ohne Begründung.

Süßes Geheimnis

Nun lüftet Kaiser ihr süßes Geheimnis: Die 34-Jährige ist schwanger. Mit großer Kugel zeigt sie sich in ihrem neuesten Posting auf Instagram. Dazu schreibt sie: "Hab ich Euch überhaupt schon erzählt, warum ich heuer keine Zeit hab, beim @bachmannwettbewerb zu jurorisieren? Sagen wir mal so; die schönsten Überraschungen kommen meist dann, wenn man eigentlich nicht damit rechnet. Und anderes im Kopf hat, einen Roman z.b.. an den setz ich mich auch gleich wieder, bevor der Bauch zu groß wird, um an die Tastatur zu reichen. #überraschungsei #sommerbaby #twoundertwo

Nun steht ihr wohl größtes und wichtigstes Projekt in den Startlöchern. Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, wollte sie noch nicht verraten.