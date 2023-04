Für viele Frauen ab 30 ist das Thema Kinder omnipräsent. Die Gesellschaft sowie das private Umfeld übt bewusst, aber auch unbewusst Druck auf Frauen ab einem gewissen Alter aus. Ehe man sich versieht, hört man die biologische Uhr ticken und man muss sich entscheiden. Entweder man fokussiert sich auf die Karriere oder man konzentriert sich auf den Nachwuchs.

In der heutigen Zeit ist es keine Seltenheit mehr, dass viele Frauen sich zuerst beruflich etablieren und sich ein Standbein aufbauen wollen und sich erst mit Mitte oder Ende 30 mit dem Thema Kinder beschäftigen. Viele Promi-Frauen machen es vor und zeigen, dass man auch im reiferen Alter noch in die Mutterrolle schlüpfen kann.

Leihmutterschaft und das Einfrieren von Eizellen

In Ländern wie den USA können Frauen nicht nur auf Methoden wie die künstliche Befruchtung zurückgreifen, sondern auch eine Leihmutterschaft in Betracht ziehen. Das ist in Österreich derzeit nicht erlaubt. Eine dieser Promi-Damen ist Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas (40). Die ehemalige "Miss World" ist seit ihrer Hauptrolle in der FBI-Serie "Quantico" international bekannt. In den vergangenen Jahren hat sich Chopra auf ihre Karriere fokussiert, zahlreiche Filme und Serien abgedreht. Seit 2018 ist sie mit Musiker Nick Jonas (30) liiert, die beiden heirateten noch im selben Jahr. 2022 gaben sie die Geburt ihrer Tochter Malti bekannt, sie kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt.

Die Ehe der beiden wurde aufgrund ihres Altersunterschieds von zehn Jahren von Beginn an kritisiert. Auch die Leihmutterschaft wurde von einigen Fans negativ aufgefasst, Chopra hätte das Kind ja auch selbst austragen können. Bisher äußerte sich die Schauspielerin wenig zu diesem Thema, nun hat sie in einem Interview erstmals über ihre Nachwuchsplanung gesprochen. In einer aktuellen Folge des "Armchair Expert"-Podcasts berichtet sie, dass sie ihre Eizellen mit Anfang 30 einfrieren ließ. "Ich konnte so meinen ehrgeizigen Weg weiterhin bestreiten und das erreichen, was ich wollte. Mir war es wichtig, an einem bestimmten Punkt meiner Karriere anzukommen (bevor ich an Kinder denke)."

Mutiger Schritt

Ihre Mutter hat sie damals in ihrer Entscheidung bestärkt und ermutigt, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Chopra möchte nun anderen Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, Mut machen, diesen Weg zu gehen. Ganz ohne schlechtes Gewissen. "Es ist das beste Geschenk, das man sich selbst machen kann, denn du nimmst den Druck von deiner biologischen Uhr und kannst so lange arbeiten, wie du möchtest. Deine Eizellen altern nach dem Einfrieren nicht mehr."

Die Schauspielerin weiß auch, dass es ab 35 immer schwieriger wird, schwanger zu werden und das Kind auch selbst auszutragen. Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas haben bewiesen, dass beides möglich ist: eine glückliche Familie und gleichzeitig eine aufstrebende Karriere zu haben.

