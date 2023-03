Nun ist es offiziell: Lange war unklar, was mit den gemeinsamen Kindern von Lisa Marie Presley und Ex-Mann Michael Lockwood passieren wird. Nach dem plötzlichen Tod der Elvis-Tochter im Jänner gab es unzählige Streitereien rund um das Erbe, den Familiensitz Graceland und die gemeinsamen Kinder.

Streit um das Elvis-Erbe

Oma Priscilla Presley hatte die Kinder vorerst zu sich genommen. Jetzt hat ein Gericht in Los Angeles entschieden, dass Lockwood das alleinige Sorgerecht für seine minderjährigen Zwillinge Harper und Finley bekommt. Lockwood und Presley hatten 2006 geheiratet, die Ehe zerbrach 2021 und die Scheidung wurde eingereicht. Die Kinder lebten nach der Scheidung eigentlich beim Vater, Lisa Marie Presley musste ihrem Ex-Mann hohe Unterhaltssummen zahlen.

Wie die "Daily Mail" berichtet, bekam der 61-Jährige den Zuspruch nach einer kurzen Anhörung. Diese Entscheidung sei vorhersehbar gewesen, denn das kalifornische Recht besagt, dass nach dem Tod eines Elternteils die Obsorge an den verbleibenden Elternteil übergeht. Priscilla Presley hätte laut dem Bericht der "Daily Mail" keinerlei Ansprüche bezüglich der Vormundschaft gestellt.

Das pikante Detail an dieser Entscheidung ist, dass Lockwood mit dem Sorgerecht auch befugt ist, für seine Töchter im Prozess rund um Lisa Maries Vermögen auszusagen. Da die beiden minderjährig sind, würde Lockwood als Vormund das Erbe der Zwillinge verwalten. Der Musiker hätte Berichten zufolge bereits vor einigen Tagen die nötigen Unterlagen eingereicht, um seine Töchter im bevorstehenden Rechtsstreit zu vertreten.

Töchter sollen Graceland erben

Wann der Prozess rund um das Erbe startet, ist noch nicht bekannt. Was bisher beschlossen wurde: Elvis’ Anwesen Graceland soll an Lisa Maries Töchter Riley Keough, Harper und Finley Lockwood gehen. Was das Geld anbelangt, hat Lisa Marie Presley Berichten zufolge wohl nahezu alles verbraucht. Nun ist unklar, was und ob ihre Töchter überhaupt etwas von dem Elvis-Vermögen erben werden. Denn Lisa Marie soll zwischen 2005 und 2015 durch ihre Scheidungen und diverse Fehlinvestitionen 40 Millionen Dollar aufgebraucht haben. Sie soll in den letzten Jahren ihres Lebens zudem Schulden angehäuft haben.

Im Netz wird bereits spekuliert, ob die drei Erbinnen Graceland verkaufen werden. Doch das wäre gegen den Wunsch ihrer verstorbenen Mutter. Lisa Marie Presley erklärte bereits 2013 in der "New York Post", dass Graceland in der Familie bleiben soll: "Ich werde es meinen Kindern hinterlassen. Graceland wird nie verkauft!"