Seit Anfang Februar sucht Heidi Klum wieder nach den besten Models im deutschsprachigen Raum. Nun stand die spannendste Folge jeder Staffel am Programm: das große Umstyling. Heidi Klum hatte zwölf Kandidatinnen ausgewählt und gab sie für ihren neuen Look in die Hände von Profi-Stylisten.

Keine Lust auf Umstyling: eine Kandidatin geht freiwillig

Wie in jeder Umstyling-Folge waren auch diesmal Panik, Tränen, Wut und nur wenig Vorfreude bei den "Määäädchen" angesagt. Obwohl das Umstyling als unverzichtbarer Teil der Sendung gilt, waren manche Models immer noch überrascht, dass sie sich wirklich einem Umstyling unterziehen müssen, auf das sie keinerlei Einfluss haben. Besonders Kandidatinnen mit langer Mähne fürchten sich regelmäßig vor einer radikalen Kürzung. "Ich bin mit einem sehr unwohlen Gefühl in den Tag gestartet, ich hatte auch Albträume, dass meine Haare abgeschnitten werden", äußerte sich Sarah aus Osnabrück. Ihre Vorahnung sollte sich bewahrheiten - die Haare sollten auf Schulterlänge gekürzt werden. Zu kurz für Sarah, die einen freiwilligen Ausstieg aus der Sendung vorzog.

Das große Umstyling sorgt für Panik und viele Tränen © ProSieben/Richard Hübner

Andere waren tapferer: So erhielt etwa die langhaarige Anya einen ziemlich kurzen Haarschnitt, Selma bekam einen pinken Vokuhila verpasst und Somajia freute sich wirklich über ihre hüftlangen Rastazöpfe.

Auch Model-Mama Heidi Klum ließ sich übrigens zur Überraschung aller erstmals seit Beginn der Sendung selbst umstylen. "Ich bin voll schockiert, ich dachte, das wäre ein Spaß. Aber die haben wirklich Heidis Haare geschnitten, for real", sagt Kandidatin Somajia aus Bielefeld. Klums Änderung fiel aber natürlich nicht so auf wie die mancher Kandidatinnen.

Wer musste die Show verlassen?

Diese Woche war Star-Model Alessandra Ambrosio als Gastjurorin engagiert und sollte den Walk der Kandidatinnen bewerten. Nicht alle wollten aber mit ihr für den Catwalk trainieren, Anya meinte etwa, dass sie nicht ans Üben "glaubt". Sie darf - wie alle anderen auch - dennoch weiterhin in der Model-Villa bleiben. Vor allem deshalb, weil mit Tracy sich diese Woche eine zweite Kandidatin entschieden hat, freiwillig aus der Show auszusteigen.