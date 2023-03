Nun ist es offiziell: Der deutsche Rapper Apache 207 hat einen weiteren Rekord geknackt. Der 25-jährige Mannheimer, der eigentlich Volkan Yaman heißt, hat vor einigen Wochen mit dem Song "Komet" wieder für Aufsehen gesorgt. Das Lied, das er gemeinsam mit Udo Lindenberg aufgenommen hat, schoss sofort auf Platz 1. Für den deutschen Rocker Lindenberg war es die erste Nr.-1-Single seiner Karriere.

Nun darf sich der Rapper über eine weitere Auszeichnung freuen, sein Kulthit "Roller", der 2019 erschien, knackte einen Rekord. Das Lied ist mittlerweile seit 162 Wochen in den Top 100 Charts, damit zieht das Lied an dem Hit "Last Christmas" von Wham! vorbei.

Mit seiner Debütsingle schreibt der 25-Jährige mehr als drei Jahre nach Veröffentlichung deutsche Musikgeschichte. Der Rapper gilt bereits seit Jahren als Garant für Charterfolge, viele seiner Hits waren monatelang in den Top 10. Seine Musikvideos auf Youtube werden millionenfach geklickt. Allein der Rekordhit "Roller" wurde 160 Millionen Mal angehört.

Apache 207 hat sich 2019 mit seiner Musik einen besonderen Platz in der Branche geschaffen. Die Mischung aus Deutschrap und Dancehall kommt bei seinen Fans nach wie vor gut an. 2023 geht der 25-Jährige wieder auf große Deutschlandtour.