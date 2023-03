Die US-Schauspielerin, die in den 2000er-Jahren durch Teenie-Komödien wie "Girls Club" bekannt wurde, verkündete am Dienstag freudige Neuigkeiten. Sie und ihr Ehemann Bader Shammas werden zum ersten Mal Eltern. "Wir sind gesegnet und aufgeregt", schreibt sie auf Instagram zu dem Posting eines Bodys. Auf dem Kleidungsstück steht in schnörkeligen Buchstaben: "Coming soon".

Die 36-Jährige feierte erst kürzlich ihr großes Comeback. Lohan war Mitte und Ende der 2000er-Jahre vor allem wegen ihrer Alkohol- und Drogenprobleme in der Presse. Ihr privates Glück hat sie in Banker Bader Shammas gefunden, nach der Verlobung Ende 2021 folgte die Hochzeit im Juli 2022.

Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird und in welchem Monat ihrer Schwangerschaft sich die Schauspielerin befindet, ist nicht bekannt.