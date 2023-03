Die Schlacht ist geschlagen: Der begehrteste Preis der Filmbranche ist vergeben! Die 95. Oscars gingen wie gewohnt im "Dolby Theater" in Los Angeles über die Bühne, mit einigen Neuerungen. Nach den Skandalen rund um das "Ohrfeigen-Gate" des vergangenen Jahres wollte die Academy sich heuer wieder von ihrer besten Seite zeigen. Der rote Teppich ist Geschichte und wurde durch einen champagnerfarbenen ersetzt. Doch die Stars brillierten trotz weniger farbenfrohen Teppichs mit ihren schillernden Outfits.

Zu den emotionalsten Momenten des Abends gehörten die Dankesreden der Sieger.

Wie bereits vorangegangene Auszeichnungen vermuten ließen, wurde "Everything Everywhere All at Once" zum großen Abräumer des Abends. Michelle Yeoh nahm sogar den Preis als "Beste Hauptdarstellerin" mit nach Hause. Die malaysische Schauspielerin mit chinesischen Wurzeln wurde somit zur ersten Asiatin, die je in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. Sie strahlte vor Glück in die Kamera und nahm ihren Preis freudig entgegen.

Brendan Fraser gehört auch zu den großen Gewinnern des Abends, er galt als Sieger der Herzen. Der 54-Jährige wurde für seine Hauptrolle in "The Whale" mit einem Goldjungen belohnt. Dazu schreibt er "Brenaissance completed". Mit diesem Film schaffte Fraser wieder den Sprung zurück in die Traumfabrik.

Der gebürtige Vietnamese Ke Huy Quan hatte in den vergangenen Jahren nahezu keiner am Schirm. Mit "Everything Everywhere All at Once" kennt nun jeder seinen Namen. Er war zu Tränen gerührt, als er den Preis als "Bester Nebendarsteller" entgegennahm.

Jamie Lee Curtis ist bereits ein alter Hase im Showbusiness. Auch sie durfte einen Goldjungen entgegennehmen.

Der deutsche Film "Im Westen nichts Neues", der auf der Streamingplattform "Netflix" zu sehen ist, gewann ganz vier Oscars. Ein enormer Erfolg für die Produktion.

Neben den Filmen stand auch die Musik im Fokus des Abends. Superstar Lady Gaga performte ihren Hit "Hold my Hand" live auf der Oscar-Bühne. Das Lied aus dem Soundtrack zu "Top Gun: Maverick" war als "Bester Song" nominiert. Das Besondere an ihrem Auftritt war nicht nur ihre Stimme, die 36-Jährige verzichtete komplett auf ihr Make-up und performte mit T-Shirt und zerrissener Jeans.

Auch Sängerin Rihanna gab im Zuge der Verleihung ihre Musik zum Besten. Nach ihrem großen Comeback im Zuge der Super-Bowl-Halfime-Show ist sie wieder in aller Munde. Sie schritt über den champagnerfarbenen Teppich und zeigte stolz ihren Babybauch. Sie war ebenfalls in der Kategorie "Bester Song" für ihre Power-Ballade "Lift me up" nominiert. Die Performance des "Wakanda Forever"-Hits sorgte für Gänsehaut.