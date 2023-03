Das "The Real Housewives" ist seit mehr als einem Jahrzehnt bekannt für Drama, hitzige Diskussionen und glamouröse Partys. Das US-amerikanische Reality-TV-Franchise besteht aktuell aus 21 separaten Serien. Das Konzept der Serie ist die Dokumentation des Lebens wohlhabender Frauen der High Society einzelner Städte. Die erste Serie der Reihe war The Real Housewives of Orange County, welche im Jahr 2006 erschien.

Nun gibt es einen prominenten Neuzugang im Big Apple: Modedesignerin und Geschäftsfrau Jenna Lyons ist Teil der neuen Staffel von "The Real Housewives of New York". Das Besondere daran: Sie ist die erste lesbische Frau, die Teil des New York-Franchises wird. Die 54-Jährige outete sich 2012 als homosexuell und lebt ihre Sexualität seitdem offen aus. Zuvor war sie mit dem Künster Vincent Mazeau verheiratet, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Beckett hat.

"Sie fragten mich im Zuge eines Podcasts, ob ich von der Neuauflage von "RHONY" (Real Housewives of New York) gehört habe. Sie sagte, es gab noch nie eine Frau in der Show, die ihre Homosexualität offen auslebte. Und da beschloss ich, dass ich es machen werde", erzählt Lyons Talkshow-Moderator Jimmy Fallon in der "Tonight Show. Dieser zeigt sich mehr als begeistert von der Idee.