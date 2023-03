Nach seinem erfolgreichen Tourauftakt in Neuseeland gibt es jetzt eine weitere gute Nachricht für alle Fans von Ed Sheeran. Der Brite hat ein neues Album angekündigt. Mit "-" (ausgesprochen Subtract") folgt ein weiteres seiner mathematischen Meisterwerke.

Persönlichstes Album

Doch dieses Mal haben die Songs eine noch persönlichere Bedeutung, der Popsänger verarbeitete im Zuge der Aufnahmen eine sehr schwierige Zeit. Dort reflektiert der zweifache Vater seine "tiefsten und dunkelsten Gedanken", wie er am Mittwoch bekannt gab.

"Ich habe ein Jahrzehnt an Subtract gearbeitet und habe versucht, das perfekte Acoustic-Album zu erschaffen. Ich habe hunderte Songs geschrieben und aufgenommen, alle mit einer klaren Vision. Am Beginn des Jahres 2022 veränderten einige Ereignisse mein Leben, meine mentale Gesundheit und die Art und Weise, wie ich Musik und Kunst sehe." Dabei spricht er über die Krankheit seiner Frau Cherry Seaborn. Im Zuge ihrer zweiten Schwangerschaft wurde bei der 30-Jährigen ein Tumor entdeckt. Das Schlimmste daran sei gewesen, dass sie erst nach dem Ende der Schwangerschaft behandelt werden konnte.

Song-Schreiben als Therapie

Die dunkle Phase seines Lebens hätte Sheeran mit dem Schreiben von neuen Songs verarbeitet. "Es hat mir geholfen, meine Gefühle einzuordnen. Ich habe einfach geschrieben, was auch immer mir in den Sinn kam. Und in etwas mehr als einer Woche habe ich die Arbeit von über zehn Jahren mit meinen dunkelsten Gedanken ersetzt."

Aber nun soll es für den Sänger und seine Frau wieder bergauf gehen. Sheeran möchte sich künftig auch mehr auf sein Privatleben fokussieren. Das Album soll am 5. Mai erscheinen.