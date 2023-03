Lange wurde gemutmaßt, ob Sängerin Avril Lavigne und ihr Verlobter Mod Sun noch zusammen durchs Leben gehen. In den vergangenen Wochen wurden Gerüchte laut, dass die beiden sich getrennt hätten. Eine offizielle Bestätigung der beiden bliebt aus, bis jetzt.

Rapper Mod Sun äußerte sich dazu auf seinem Instagram Account: "In nur einer Woche hat sich mein ganzes Leben komplett verändert. Ich weiß einfach, dass es einen Plan für all das gibt. Ich werde meinen Kopf nicht in den Sand stecken und immer auf mein Herz hören. Auch wenn es sich kaputt anfühlt."

Seine aktuelle Tour helfe ihm sehr, die Trennung von Avril Lavigne zu verarbeiten. Seine Fans würden dem Sänger, der mit bürgerlichem Namen Derek Ryan Smith heißt, Kraft geben.

Lavigne hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, für sie wäre es die dritte Ehe gewesen. Aber nach dem romantischen Heiratsantrag des Rappers in Paris gehen die beiden getrennte Wege.