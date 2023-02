Es soll das Event des Jahres in Großbritannien werden, die offizielle Krönung von König Charles III. soll am 6. Mai über die Bühne gehen. Noch sind viele Details der Zeremonie in London geheim. Was bisher bekannt ist: Nach der Krönung von Charles und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey, soll am Tag danach auf Schloss Windsor gefeiert werden. Angedacht sei zudem ein pompöses Krönungskonzert, doch wer vor Ort für die Royals seine Lieder zum Besten geben wird, sei noch unklar.

König Charles wollte eigentlich Ed Sheeran oder Adele engagieren, doch beide sagen wegen anderer Termine ab. Auch Elton John und Harry Styles seien auf Tour und können an diesem Tag kein Ständchen singen. Der König zeigte sich enttäuscht, als er von den Absagen erfuhr: "Sie sind Titanen der Showbiz-Branche und durch und durch britisch, aber auch weltweit bekannt. Es ist so schade."

Wer macht das Rennen?

Bisher wurde noch nicht verraten, wer für das Krönungskonzert, das von der BBC live übertragen wird, engagiert worden ist. Der Sender wirbt aber mit "Musik-Ikonen und zeitgenössischen Stars".

Doch wer ist noch im Rennen? Es ist von Stars wie Gary Barlow, Mike Owen und Howard Donald von Take That und US-Star Lionel Richie die Rede. Auch der Name Kylie Minogue stehe im Raum. Wer den Zuschlag bekommen hat, wird wohl in den kommenden Wochen offiziell bekannt gegeben.