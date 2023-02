Es ist nicht das erste Mal, dass Hailey Bieber und Selena Gomez ein Streit nachgesagt wird, bereits seit Jahren kursieren immer wieder Geschichten in der Presse, in welchen den beiden eine Feindschaft nachgesagt wird. Der Grund: Popsänger Justin Bieber. Von 2010 bis 2013 war Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez die Frau an seiner Seite. Nach ihrer Trennung gaben sie ihrer Liebe von Ende 2017 bis Anfang 2018 eine zweite Chance, die beiden trennten sich aber erneut.

Neue, alte Liebe

Kurz darauf kam eine neue, alte Frau in das Leben von Teeniestar Justin Bieber, dann ging alles sehr schnell. Im Juli 2018 verlobte er sich mit Hailey Baldwin, im November folgte die Hochzeit. Vor ihrer jetzigen Ehe waren Justin und das Model bereits 2016 für kurze Zeit ein Paar. Ihre rasche Verlobung und die anschließende Hochzeit machten das Chaos perfekt, denn Hailey wurde daraufhin im Netz sowie in der Presse angefeindet. Das Model wurde mit Hassnachrichten von Gomez-Fans überflutet, bis sie schließlich ihr Schweigen brach und in einem Podcast erzählt, dass sie zu keinem Zeitpunkt etwas mit Justin Bieber angefangen hatte, als dieser noch in einer Beziehung war.

Die Lage beruhigte sich nach ihrem Interview, Selena und Hailey veröffentlichten sogar ein gemeinsames Foto, dass den Hatern zeigen sollte, dass zwischen den beiden alles in Ordnung ist.

Neuer Streit und aufgewärmte Gefühle

Nun wurde der alte Streit wieder Gegenstand der Berichterstattung, diesmal soll auch Model und Unternehmerin Kylie Jenner mit von der Partie sein. Doch was ist passiert? Angefangen hat alles mit einem Video von Selena Gomez, indem die Sängerin über ein misslungenes Augenbrauen-Lifting spricht. Kylie Jenner teilte kurz darauf ein Foto, auf dem sie sich über ihre eigenen Augenbrauen lustig macht. Zudem postete Jenner einen Screenshot eines FaceTime-Telefonats mit Hailey Bieber, auf dem sie die Augenbrauen von Bieber heranzoomte. Die Fan-Gemeinde von Selena Gomez sah das als ganz klaren Angriff auf ihr Idol, es folgten zahlreiche böse Kommentare.

Im Netz wurde eine neue Welle losgetreten, denn Kylie Jenner verlor im Zuge dieses Streites ihren begehrten Instagram-Thron. Der Disput kostete sie letztendlich rund eine Million ihrer Gefolgschaft auf der Social-Media-Plattform. Auch Hailey Bieber wurde für ihr angebliches Verhalten gegenüber Gomez bestraft und von zahlreichen Userinnen und Usern gemeldet. Im Gegensatz dazu gewann Selena Gomez zahlreiche Follower dazu. Tausende von Menschen posteten Videos auf TikTok, in denen sie das Handy ihres Mannes oder Freundes nahmen und Selena Gomez solidarisch auf Instagram folgten. Damit bleiben Jenner "nur noch" 380 Millionen Follower, wohingegen Gomez nun mit 381 Millionen Followern als die meist gefolgte Frau auf Instagram gilt.

Was steckt hinter den Behauptungen?

Was wirklich hinter den angeblichen Behauptungen steckt, kann man nur mutmaßen. Aber der stetige Rummel um ihre Person scheint Selena Gomez zu belasten, die Sängerin hatte bereits vor einigen Jahren eine längere Social-Media-Pause eingelegt. Kürzlich kündigte sie gegenüber der "Vanity Fair" eine weitere an. Gomez war bereits einige Male aufgrund von Depressionen und Angststörungen in Behandlung gewesen, der ehemalige Disney-Star thematisiert ihre psychischen Leiden seit Jahren offen mit ihrer Community. Das bescherte ihr stets Zuspruch.

Die Sängerin ist eines der besten Beispiele dafür, wie toxisch die Social-Media-Welt wirklich sein kann. Der stetige Druck, gewissen Idealen entsprechen zu müssen und der Vergleich mit anderen, könne einem stark zusetzen. Vielleicht zieht sich Selena Gomez aufgrund dessen auch etwas zurück, um sich selbst und ihre Psyche vor weiteren Angriffen zu schützen und neue Kraft für künftige Projekte zu schöpfen. Denn all die Unterstützung auf Instagram scheint Selena Gomez in der Realität wenig Trost zu spenden.