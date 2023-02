In der Nacht auf Montag ging die nächste große Preisverleihung über die Bühne: Neben den Golden Globes und den Oscars sind auch die SAG-Awards (Screen Actors Guild-Awards) ein wichtiger Wegweiser in der Branche. Die A-Liga der Schauspielszene traf sich im Century Plaza Hotel in Los Angeles. Besonders die Promi-Damen begeisterten wieder mit glamourösen Roben und schillernden Outfits, darunter Jamie Lee Curtis, Julia Garner oder Zendaya.

Das waren die schönsten Bilder der Preisverleihung

Zu den großen Gewinnern des Abends gehörten der Cast von "Everything Everywhere All at Once" (Bestes Ensemble), "Abbott Elementary" (Beste TV-Comedy-Serie) and "The White Lotus" (Beste TV-Dramaserie). Auch Brendan Fraser, Jason Bateman, Jean Smart, Sam Elliott, Jeremy Allen White und Jessica Chastain durften einen Preis mit nach Hause nehmen. Besonders groß war die Freude Michelle Yeoh sie gewann in der Kategorie "Beste Schauspielerin". Die 60-Jährige widmete ihren Preis "allen kleinen Mädchen, die aussehen wie ich".

Jennifer Coolidge war sogar zu Tränen gerührt, als sie ihre Dankesrede hielt. Sie holte sich den Preis als beste Schauspielerin in einer Dramaserie: "Mike White, du kannst Geld an Freunde geben und die Menschen mögen Geld. Aber das beste Geschenk, dass du jemanden machen kannst, ist ihre Sichtweise auf gewisse Dinge zu verändern. Das hat Mike White für mich gemacht."