Der Kardashian-Jenner-Clan ist als laute, bunte und glamouröse Familie bekannt, bereits vor vielen Jahren haben sie den Zusehern in "Keeping up with the Kardashians" Einblick in ihren Alltag als Patchworkfamilie gewährt. Das hat der Familie zu großer Bekanntheit und zahlreichen Werbedeals verholfen. Mittlerweile haben sich alle Töchter ein eigenes Standbein aufgebaut, sind erwachsen geworden, haben selbst Nachwuchs bekommen.

Persönliche Zeilen

Nun gedenken die Kardashians einem ganz besonderen Menschen. Am Mittwoch, 22. Februar, hätte Vater Robert Kardashian seinen 79. Geburtstag gefeiert. Der bekannte Anwalt war im September 2003 im Alter von 59 Jahren an Speiseröhrenkrebs gestorben. Tochter Kim widmet ihrem geliebten Vater rührende Zeilen auf Instagram, dazu postet sie einige alte Fotos und Videos: "Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Ich bin langsam an dem Punkt gekommen, wo ich dich länger in Erinnerung behalten muss, als ich dich eigentlich gekannt habe. Es sind 20 Jahre vergangen, seitdem wir einen deiner Geburtstage hier auf Erden gefeiert haben. Aber ich komme damit zurecht, weil ich den besten Vater in der ganzen weiten Welt hatte und ich so glücklich bin, dass ich 22 Jahre mit dir verbringen durfte!"

Auch Ehefrau Kris widmet ihrem Robert ein persönliches Video. "Schönen himmlischen Geburtstag Robert", schreibt sie.

Sein Sohn Robert Jr. postete ein altes Foto mit seinem Vater sowie seinen drei leiblichen Schwestern.

Kourtney teilte einige alte Familien-Schnappschüsse in ihrer Instagram-Story.