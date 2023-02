Die Überraschung war groß, als Paris Hilton Ende Jänner verkündete, dass sie und ihr Ehemann Carter Reum Eltern geworden sind. Eine Schwangerschaft hatte man der Hotel-Erbin in den Monaten vor der Verkündung nämlich nicht angesehen. Eine Leihmutter brachte das Kind für die beiden 41-Jährigen auf die Welt.

Mit einem Instagram Posting verkündete Hilton damals stolz: "Wir lieben dich jetzt schon mehr, als Worte es beschreiben können." Die beiden wollten schon seit Längerem eine Familie gründen, nun hat es geklappt. Mehr als das Geschlecht wollten die Neu-Eltern damals aber noch nicht verraten.

Besondere Verkündung

In der Nacht auf Donnerstag verriet die Hotel-Erbin den sehr speziellen Namen ihres Jungen: Phoenix Barron Hilton Reum. Somit wurde ihr Sohn, wie sie selbst, nach einer Stadt benannt. Auch in ihrem Podcast "This is Paris" verriet die 41-Jährige, dass sie sich den Namen bereits vor Jahren ausgesucht hätte. Damals hätte sie nach Namen von Städten, Ländern und Bundesstaaten gesucht und wäre fündig geworden.

Bereits vor einigen Jahren fand eine gewisse Person vor allen anderen heraus, wie Paris Sohn heißen wird. Niemand anderes als Talkshow-Legende Ellen De Generes fragte sie nach Babynamen. De Generes fing an zu raten und kam schließlich auf Phoenix. Diese Erinnerung teilt die 65-Jährige nun auf Tiktok.