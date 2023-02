Victoria Swarovski (29) und ihr Ehemann Werner Mürz (46) haben sich getrennt, das berichtet die Bunte am Mittwoch. Die Erbin des Swarovski-Imperiums und der Immobilienunternehmer waren elf Jahre ein Paar. Im Mai 2017 folgte die heimliche standesamtliche Trauung in Kitzbühel, einige Wochen später die pompöse Traumhochzeit in Triest.

Ehe-Aus nach sechs Jahren

"Victoria Swarovski und Werner Mürz haben sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt. Es wird darum gebeten, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen", bestätigte das Management der 29-Jährigen gegenüber der Bunte.

Die Tirolerin soll bereits aus dem gemeinsamen Haus in München ausgezogen sein. Noch im Herbst 2022 sprach die "Let's Dance-Moderatorin" darüber, wie sehr sie sich freue, mit ihrem Mann eine Familie zu gründen.