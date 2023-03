Den Namen Judi Dench verbindet man automatisch mit bekannten Charakteren der Filmwelt. Zu ihren berühmtesten Rollen zählen "M" aus dem James Bond-Universum, die Darstellung der Königin Victoria in "Ihre Majestät Mrs. Brown" oder Elisabeths I. in Shakespeare in Love. Die heute 88-jährige Britin wurde im Laufe ihrer Karriere bereits acht Mal für den Oscar nominiert, darunter fünfmal als beste Hauptdarstellerin. 1999 gewann sie den Oscar als beste Nebendarstellerin. Zur Krönung ihrer Karriere wurde Dench der Titel "Dame" verliehen.

Schauspielikone mit Einschränkung

Ans Aufhören denkt die Britin noch lange nicht, sie lebt für die Schauspielerei. Auch mit 88 Jahren ist Dench noch auf den Kinoleinwänden zu sehen, jedoch mit einer fatalen Einschränkung. Die Schauspielerin leidet an einer sogenannten fortgeschrittenen Makuladegeneration. Dabei handelt es sich um eine altersbedingte Netzhautverkalkung, die in gewissen Krankheitsverläufen zu einer schweren Sehbehinderung führen kann. Das Leiden ist nicht heilbar.

Wie meistert die Schauspielerin nun ihren Arbeitsalltag? Mittlerweile ist die Krankheit so weit fortgeschritten, dass Judi Dench keinerlei Texte ohne Hilfe mehr lesen kann. "Es ist für mich unmöglich geworden. Ich kann jetzt einfach nichts mehr sehen, ich kann nicht lesen. Normalerweise könnte dir jemand deine Texte einfach beibringen, aber ich habe herausgefunden, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe. Jetzt muss ich wissen, wo genau sich die Passage auf der Seite befindet", verrät die Britin kürzlich in der "Graham Norton Show".

Technische Hilfsmittel

Nun ist sie auf der Suche an einer Maschine, die ihr hilft, nicht nur den Text zu lernen, sondern ihr auch kommuniziert, wo genau er sich auf der jeweiligen Seite befindet. "Das alles ist früher einfacher gewesen, aber ich werde auch jetzt einen Weg finden." Ihr Gedächtnis sei aber immer noch top in Schuss, wie sie mit Hugh Jackman in der Sendung scherzt. Sie könne sich noch an Texte vieler Projekte erinnern, die bereits vor Jahrzehnten erschienen sind.

Dass im hohen Alter noch vieles möglich ist, bewies Dench anlässlich ihres 85. Geburtstages. Anlässlich ihres Ehrentages zierte die Schauspielerin das Cover der britischen Vogue. Damit wurde sie offiziell zur ältesten Person, die je auf einem Cover erschienen ist.

An die Schauspielrente denkt die 88-Jährige aber trotz aller Einschränkungen nicht. Sie liebe es, Schauspielerin zu sein und kämpft mit allen Mitteln dafür, weiterhin Teil der Filmindustrie zu sein. Sie ist ein großes Vorbild für andere Erkrankte, denn sie lässt sich von der Diagnose nicht unterkriegen. Im Gegenteil, Dench möchte gerade deshalb an ihrem Traum festhalten.