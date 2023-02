Am Tag der Liebenden, dem 14. Februar, teilte Sängerin Pink ein ganz besonderes Video auf ihrem Instagram-Kanal. Die Amerikanerin gibt einen kleinen Einblick in ihren neuen Song "When I Get There". Die emotionale Ballade widmete die 43-Jährige ihrem Vater Jim Moore, der im August 2021 verstarb.

Zum Kurzvideo schreibt sie: "Manchmal verlässt uns die Liebe zu früh. Am Valentinstag schätze ich die Liebe wert, die ich berühren kann und die Liebe, die ich in meinem Herzen trage. Das ist für dich, Daddy Sir."

In dem offiziellen Video der Sängerin sind private Videos aus Pinks Kindheit sowie persönliche Momente mit ihrem geliebten Vater zu sehen. Es soll die besondere Verbindung der beiden darstellen, die auch nach seinem Tod noch besteht. Pink verabschiedet sich im Rahmen der Strophen von ihrer wichtigsten Stütze, ihr Vater sei zudem auch ihr größten Fan gewesen.