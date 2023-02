Die Sendung "Germanys Next Topmodel" gilt seit mehr als einem Jahrzehnt als Talenteschmiede für Models aus dem deutschsprachigen Raum. Viele der Siegerinnen oder Top-zehn-Finalistinnen schafften es, sich auch nach dem Ende der Sendung in der Modelbranche durchzuschlagen. Einige haben zudem international an Bekanntheit erlangt.

Rund um den Start der neuen Staffel stehen die Siegerin aus dem vergangenen Jahr wieder im Fokus. Die Österreicherin Lou-Anne und ihre Mutter Martina, die es ebenfalls ins Finale schaffte, haben nun ihre eigene TV-Show bekommen. Nach dem Sieg von Lou-Anne veränderte sich das Leben der 19-Jährigen. Welche Jobs konnten sie sich sichern, welche Erfolge verbuchen? Die Sendung soll zeigen, wie das Leben sowie die Karriere des Mutter-Tochter-Gespanns nach dem großen Finale weiterging.

Dokumentation über Modelleben

Neben dem Modeln wurden die beiden von einem Kamerateam begleitet. In der Dokumentation "Lou-Anne & Martina – Unser neues Modelleben" geben Mutter und Tochter Einblicke in ihren Alltag. Dabei zeigen sie sich auch ganz privat. "Ich bin in Wirklichkeit ein offenes Buch. Da habe ich überhaupt kein Problem, über Dinge zu sprechen", sagt Martina im Interview mit Plus 4. Auch für Lou-Anne waren die Dreharbeiten eine einzigartige Erfahrung: Das Interesse an ihrer Person fand sie "irgendwie super" und "dass die Leute das wissen wollen und dass wir das dann auch zeigen konnten".

Die Serie "Lou-Anne & Martina – Unser neues Modelleben" ist derzeit auf Zappn zu sehen.