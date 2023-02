Drogen, Alkohol, Beruhigungsmittel – viele Stars haben im Laufe ihrer Karriere früher oder später damit zu kämpfen. Besonders Kinderstars werden damit immer wieder in Verbindung gebracht, viele von ihnen berichten im Erwachsenenalter vom großen Erwartungsdruck der Branche, der sie in eine Ausnahmesituation gedrängt hätte. Hollywood würde besonders jungen Stars viel abverlangen: lange Drehtage, wenig Schlaf, noch weniger Freizeit. Um dauerhaft hundert Prozent geben zu können, greifen viele auf Hilfsmittel zurück, um mit dem stetigen Stress zurechtzukommen.

Die Schattenseiten von Hollywood

Wenn der Film oder die Serie nach Monaten oder vielleicht Jahren abgedreht ist und die jungen Erwachsenen wieder Zeit für sich haben, fallen viele von ihnen in ein tiefes Loch. Neue Projekte, Werbedeals und Co. müssen gefunden werden, um dauerhaft in Hollywood Fuß fassen zu können. Bei all ihren Schritten und Entscheidungen werden sie von der Öffentlichkeit begleitet, ob auf Social Media oder in Form von Paparazzi, die jeden Fehltritt dauerhaft auf einem Bild festhalten und teuer an Klatschmagazine verkaufen. Ist das Image erst angeknackst, ist es umso schwieriger, ganz nach oben zu kommen.

Viele dieser Kinder- und Teeniestars haben noch heute mit psychischen Problemen zu kämpfen, darunter Miley Cyrus, Demi Lovato oder Selena Gomez. Sie mussten erst lernen, mit den Anforderungen der Industrie umzugehen.

Mutiger Schritt

Auch Lucy Hale, bekannt aus der Serie "Pretty Little Liars" hatte lange zu kämpfen, fiel nach dem Ende der Serie "in ein tiefes Loch", wie sie in mehreren Interviews erzählte. Die heute 33-Jährige schien auch Probleme mit Alkohol gehabt zu haben, nun sei die Amerikanerin aber seit einem Jahr trocken. Das teilt sie am Valentinstag mit ihrer Community auf Instagram.

Sie postet ein Foto einer großen Torte, auf der "1 Jahr" steht. Dazu schreibt die Schauspielerin: "Das ist ein alternativer Valentinstags-Post. In diesem Posting geht es um Selbstliebe und um die großartigste Sache, die ich je gemacht habe. Am 2. Jänner 2023 habe ich ein Jahr Nüchternheit gefeiert."

Die 33-Jährige habe dies länger vor der Öffentlichkeit verborgen, wollte ihren eigenen Weg finden. Nun will Hale mit ihren Worten anderen Mut zusprechen und schreibt: "Obwohl diese Reise größtenteils privat verlief, fühle ich mich heute Abend dazu gezwungen, jeden, der auch damit kämpft, wissen zu lassen: Ihr seid nicht alleine und ihr werdet geliebt."

Damit setzt die junge Frau nicht nur einen mutigen Schritt aus dem Teufelskreis, sondern will auch als Vorbild für andere mit ähnlichen Problemen fungieren. Dafür bekam Hale großen Zuspruch, viele Freunde und prominente Wegbegleiter haben sie beglückwünscht.

Prominente Glückwünsche

"Herzlichen Glückwunsch Lucy. Das ist mutig. Und cool. Und inspirierend. Und du verdienst all die Selbstliebe und Liebe von anderen, die damit verbunden ist", schreibt Ex-"Pretty Litty Liars"-Kollegin Troian Bellisario.

Demi Lovato widmet ihrer Freundin diese besonderen Zeilen: "Ich bin so stolz auf dich, Schwester. Ich liebe dich so sehr. Danke, dass du ein Teil meiner Reise warst und du mir erlaubt hast, ein Teil deiner Reise zu sein."

Liest man sich die Kommentare genauer durch, scheint es fast so, als würde sie manchen aus der Seele sprechen. Lucy Hale schämt sich nicht länger für ihre Probleme, sondern hat ihr Schicksal selbst in die Hand genommen und ihren rund 24,5 Millionen Followern auf Instagram gezeigt: Ja, auch ich habe Probleme und das ist in Ordnung. Niemand ist perfekt, jeder kann an sich arbeiten und somit wieder auf den rechten Weg zurückkehren.