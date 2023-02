Im Dezember gab Rihanna in einem kurzen Video auf TikTok erste Einblicke in ihr neues Familienglück. Die Sängerin und ihr Freund A$AP Rocky bekamen im Mai 2022 einen kleinen Sohn. Wie der Kleine aussieht, war lange nicht bekannt. Nach ihrem fulminanten Auftritt beim Super Bowl in Arizona steht die Sängerin wieder im Fokus der Öffentlichkeit. In der Halftime-Show war es eindeutig, dass sie ihr zweites Kind erwarte.

Besonderes Familienshooting

Die britische "Vogue" widmete der Sängerin und ihrer kleinen Familie nun das März-Cover. Darauf zu sehen sind Rihanna und A$AP Rocky, der ihren kleinen Sohn am Arm hält. Die beiden befinden sich an einem idyllischen Strand, direkt am Meer. Vielleicht eine Anspielung auf Rihannas Herkunft, die Sängerin kommt gebürtig von der karibischen Insel Barbados. Der Titel "Rihanna Reborn" (Rihanna wiedergeboren) prangt auf der Seite. Zum einen eine Hinleitung auf ihr großes Bühnencomeback, zum anderen eine Anspielung auf ihre neue Rolle als Mutter. Die Sängerin hat auf Fotos wie diesen eine ganz andere Ausstrahlung, aus der sexy Performerin ist eine stolze Mama geworden.

Auch ihrem kleinen Sohn wurde eine eigene Fotostrecke gemeinsam mit Mama Rihanna gewidmet. Dazu schreibt sie. "Wie verrückt, dass beide meiner Babys auf diesem Foto sind. Und Mami hatte keine Ahnung." Eine Anspielung auf ihr zweites Baby, die Sängerin hätte Berichten zufolge erst kürzlich von ihrer zweiten Schwangerschaft erfahren.