Nach zwei Jahren coronabedingter Pause heißt es heute Abend endlich wieder "Alles Walzer". Der Wiener Opernball kehrt mit Prunk und Glamour zurück. Die Veranstaltung gilt bereits seit vielen Jahren als Fixtermin für Prominente aus dem In- und Ausland. Sehen und gesehen werden heißt es für die Gäste, die teilweise eine weite Anreise in Kauf nehmen.

Auch in diesem Jahr werden zahlreiche Stars und Sternchen erwartet, die einander am Roten Teppich mit ihren Roben übertrumpfen wollen. Viele Namen sind bisher noch nicht durchgesickert, aber einige Größen haben sich bereits offiziell angekündigt. Darunter natürlich Hollywood-Ikone und Gast von Richard Lugner, Jane Fonda. Die 85-jährige Fitness-Ikone gastiert bereits seit Beginn der Woche im Grand Hotel Wien. Ob Fonda mit ihrem "Boyfriend" am Opernball übers Parkett schweben wird oder doch mit dem Baulöwen, bleibt offen. Der 90-Jährige ist bekannt für seine prominenten Stargäste, in den vergangenen Jahren saß er bereits mit Kim Kardashian, Paris Hilton, Goldie Hawn, Pamela Anderson oder der Herzogin von York, Sarah Ferguson, in der Loge.

Lugners prominente Gäste der vergangenen Jahre

Neben Jane Fonda wird ein zweiter Hollywood-Star am Opernball dabei sein: Chris Noth, bekannt als "Mr. Big" aus der Serie "Sex and the City", wurde von Patricia Schalko und Tassilo Wallentin als Ehrengast eingeladen.

In der Loge des Unternehmers Klemens Hallmann und seiner Frau, dem Model Barbara Meier, nehmen in diesem Jahr unter anderem Regisseur Thomas Roth, Schauspieler Jeff Wilbusch sowie das Mimenpaar Michael Ostrowski und Hilde Dalik sowie der Street- und Pop-Art-Künstler Niclas Castello Platz. "Meine Frau und ich freuen uns nach der langen Pause schon sehr auf den bevorstehenden Opernball. Für einige unserer Gäste wird es ihr erster Opernballbesuch überhaupt sein", sagte Klemens Hallmann.

Meier und Hallmann bei der Weißwurstparty in Kitzbühel 2020 © APA/HANS PUNZ

Zudem angekündigt haben sich Moderatorin und Ex-Freundin von Andreas Gabalier, Silvia Schneider. In einem Interview verriet sie bereits, mit welcher Robe sie zum diesjährigen Opernball kommen wird. Auch Comedian Michi Buchinger hat in den vergangenen Wochen seine Gardarobe für den Opernball ausgesucht. Der 30-Jährige ist Kandidat bei der diesjährigen Staffel von "Dancing Stars" und hat somit im Vorhinein schon etwas geübt.

Promis aus Kärnten

Neben internationalen Bekanntheiten sind auch viele Promis aus dem deutschsprachigen Raum zu erwarten. So hat Model Bernadette de Roja einen ganz besonderen Auftritt am Parkett. Die Wahl-Grazerin und Villacherin konnte nach einem Unfall in ihrer Jugend weder gehen noch sprechen, musste alles neu erlernen. Doch die junge Frau kämpfte sich zurück ins Leben und kann sich heute Abend einen Traum erfüllen. Sie wird am Opernball in der Wiener Staatsoper debütieren. "Ich möchte am Opernball eine Botschafterin für Diversität sein. Ich finde es einfach toll, dass Menschen wie ich, dass Menschen mit Behinderung, in die Öffentlichkeit gerückt werden. Das muss viel öfter passieren", sagt Bernadette de Roja.

Neben der Debütantin wird auch der Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng den Opernball erstmals besuchen. Begleitet wird die Lesachtalerin von ihrem Vater, mit ihm wird sie im blauen Glitzerkleid übers Parkett schweben.