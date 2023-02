Die schwedischen Royals befinden sich derzeit auf großer Australien-Tour. Kronprinzessin Victoria und ihr Ehemann Prinz Daniel werden im Laufe dieser Woche mehrere Stopps in Australien sowie Neuseeland einlegen.

Start der royalen Tour

Das Paar startete in der australischen Hauptstadt Canberra. Gemeinsam mit dem Landesrat Johan Forssell besuchten sie am Montag unter anderem das Nationalmuseum, die schwedische Botschaft und den Namadgi-Nationalpark, die 2020 schwer von den Waldbränden getroffen wurden. Am Abend folgte ein Empfang mit dem Generalgouverneur von Australien, David Hurley.

Die schönsten Bilder der royalen Tour

Das Paar möchte im Rahmen ihres royalen Besuches "die bilateralen Beziehungen zum Land fördern und stärken sowie schwedische Geschäftsinteressen fördern", heißt es in einem Statement des Königshauses.

Besondere Rede

Am Dienstag stand für die Kronprinzessin ein ganz besonderer Termin auf der Agenda. Victoria und Daniel besuchten die Australian National University, wo die Prinzessin eine Rede hielt. Zur Erinnerung an den Besuch wurde ein Baum gepflanzt. Im Laufe der kommenden Tage stehen weiter offizielle Termine an.

Die Royals ließen es sich trotz vieler offizieller Termine aber nicht nehmen, die Bürger zu begrüßen, wie einige Aufnahmen zeigen. Auch die Tierwelt wurde erkundet, Kronprinzessin Victoria strahlt auf einem Schnappschuss mit Koalas im Nationalpark.

Besonderen Mut zur Farbe bewiesen die Kronprinzessin und ihr Ehemann bisher nicht. Auf den offiziellen Fotos ist Daniel stets im blauen oder schwarzen Anzug zu sehen, Victoria greift zu gedeckten Farben wie Weiß, Schwarz oder Mintgrün.