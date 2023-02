Ein Hit veränderte im Jahr 2005 das Leben von vier jungen Magdeburgern für immer. Mit "Durch den Monsun" war die vorher unbekannte Schülerband "Tokio Hotel" plötzlich in aller Munde. Für die eineiigen Zwillinge Tom und Bill Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer hieß es ab auf die Bühne, anstatt die Schulbank zu drücken. Die vier Jugendlichen wurden damals über Nacht berühmt und stürmten die Charts.

Neues Erfolgsformat

Es folgten internationale Auftritte, Welttourneen und zahlreiche kreischende Teenie-Mädchen, die der Band hinterher reisten. Sechs Alben später ist es ruhiger um die Gruppe geworden. Bill und Tom leben seit vielen Jahren in den USA und genießen dort ihre verfrühte "Pension". Tom hat es durch seine zweite Frau Heidi Klum auch wieder in die Schlagzeilen geschafft.

"That's my Jam"

Im deutschen Fernsehen sind die beiden nur mehr selten zu sehen, das soll sich künftig ändern. Denn die Kaulitz-Brüder sollen in die Fußstapfen von Talkshow-Ikone Jimmy Fallon treten. Er moderiert neben der "Tonight Show" auch das Erfolgsformat "That's My Jam". Die Sendung soll einen deutschen Ableger bekommen, RTL+ will dafür Tom und Bill Kaulitz mit an Bord holen. Im Rahmen der sechsteiligen Musikshow sollen sich prominente Teams in insgesamt fünf Spielrunden in einer Reihe von witzigen Musik- und Wissensspielen duellieren. "Ziel ist es, sich pro Runde möglichst viele Punkte und damit den Sieg zu sichern. Begleitet werden die Promis bei ihren musikalischen Einsätzen von einer fantastischen Studio-Liveband. Bill und Tom Kaulitz führen als Hosts bei 'That’s My Jam' durch die einzelnen Battles und werden auch als Paten jeweils ein Team in den Ring schicken", heißt es von RTL.

In der US-Version geben sich Superstars wie Kelly Clarkson und Ariana Grande die Klinke in die Hand. Wer bei der deutschen Version zu Gast sein wird, ist noch nicht bekannt. RTL+ teilt nun einen ersten kurzen Teaser des neuen Formates, inklusive Videogruß von Jimmy Fallon. Hier geht es zum ersten Trailer.