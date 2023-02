Der diesjährige Super Bowl, der in der Nacht auf Montag stattfand, war wieder in aller Munde. Neben der sportlichen Leistung der NFL-Stars war vor allen die Halftime-Show von Superstar Rihanna einer der Höhepunkte des Abends. Die Sängerin feierte in Arizona ihr großes Bühnen-Comeback und überraschte mit einer süßen Nachricht. Die 34-Jährige erwartet ihr zweites Kind mit Rapper A$AP Rocky. Die Verkündung erfolgte mit einer kleinen Geste auf der Bühne, Rihanna streichelte sich über den schon sichtbaren Bauch.

Rihanna performte bei Super Bowl Halftime-Show

Der Super Bowl gilt bereits seit vielen Jahren als Hotspot für internationale Stars aus Film, Fernsehen und der Sportwelt. Auch in diesem Jahr ließen sich die Promis das Spektakel nicht entgehen. Gesichtet wurden unter anderen Rapper JAY-Z mit Tochter Blue Ivy. Die beiden posierten cool mit Sonnenbrillen-Partnerlook am Spielfeldrand.

Natürlich war auch Rihannas Partner A$AP Rocky live dabei und feuerte seine Liebste an. Superstar Adele schaute sich das Spiel von der VIP-Tribüne an. Model Cara Delevingne war extra angereist, um die Sängerin zu unterstützen. Die Britin posierte mit einem Rihanna-Fanshirt.

Marvel-Star Paul Rudd ist gekommen, um sein Lieblingsteam, die Kansas City Chiefs, anzufeuern. Er wurde im Trikot im Stadion gesichtet.

Schauspieler Paul Rudd © IMAGO/USA TODAY Network

Schauspieler Bradley Cooper ließ sich das Essen im VIP-Bereich schmecken und verfolgte Aufnahme zufolge gespannt das Spiel. Außerdem im Stadion gesichtet wurden Ex-Beatles-Sänger Paul McCartnery, NBA-Star LeBron James, Komiker Kevin Hart, Starkoch Gordon Ramsey oder Boxer Floyd Mayweather.