Der britische Sänger Ed Sheeran weilt gerade in Neuseeland, wo er mit seiner neuen Tour startet. An seinem freien Tag legte sich der Superstar jedoch nicht auf die faule Haut, sondern wollte anderen eine Freude machen.

Privatkonzerte sorgten für Begeisterung

Sheeran besuchte drei Schulen in Auckland und überraschte die Kinder und Jugendlichen mit einem privaten Konzert. Die Freude war den Schülern praktisch ins Gesicht geschrieben, sie flippten aus und entpuppten sich als begeisterte Ed-Sheeran-Fans. Mit tosendem Applaus und Standing Ovations begrüßten sie den Sänger in ihrer Mitte.

Bei den Hits des Briten wurde natürlich fleißig mitgesungen, manche Kinder zeigten sogar ihr Tanztalent. Nach einigen Erinnerungsschnappschüssen sowie Autogrammen ging es für Sheeran bereits weiter zur nächsten Schule.

In einem Clip auf Instagram nimmt er seine Fans mit und gibt Einblick in seine Privatkonzerte. Dabei ist zu sehen, dass sich nicht nur die Schüler freuen, sondern auch der Musiker sichtlich Spaß hatte. "Ehrlich gesagt, war das einer meiner schönsten Tage seit Langem. Ich habe es so genossen."

Die Schüler bedankten sich im Anschluss persönlich bei dem Superstar. "Danke, dass du für uns gespielt hast. Ich könnte dir den ganzen Tag zuhören."