Ihre blonde, lange Mähne - das war für Moderatorin Sonya Kraus immer ihr Markenzeichen. Viele Zuseher kennen die 49-Jährige nur mit diesem Look, für ihre Fans war sie aus dem deutschen Fernsehen gar nicht mehr wegzudenken. Doch im Herbst 2021 kam für die Deutsche plötzlich alles anders, sie bekam die Diagnose Brustkrebs.

Offener Umgang mit der Krankheit

Damit ging Kraus von Beginn an offen um, sie thematisierte ihre Erkrankung auf ihren Social-Media-Profilen und wollte anderen mit derselben Diagnose Mut machen. Trotz aller Strapazen hat die Moderatorin nie ihr Lachen verloren. Sie unterzog sich einer Chemotherapie, ließ sich zudem beide Brüste amputieren, um die Krankheit zu besiegen. Im Zuge der Behandlung verlor Kraus den Großteil ihrer Haare. Eine Tatsache, die bei Kraus zu Beginn für "Unsicherheit und Selbstzweifel" gesorgt hatten, erzählt sie in einigen Interviews.

All ihr Kampfgeist hat sich schließlich gelohnt, die zweifache Mutter gilt seit Sommer 2022 als krebsfrei. Auch die Situation mit ihren Haaren hat Kraus bravourös gelöst: Sie trug verschiedene Perücken. Daran schien die Blondine Gefallen zu finden. In einem Instagram Video erzählt sie: "Ich liebe Perücken, wieso bin ich da nicht schon früher drauf gekommen? Das spart so viel Zeit. Man kann sich selbst neu erfinden, ich möchte euch damit Mut machen, wenn ihr mal Lust auf Veränderung habt. Lasst euch davon nicht unterkriegen, es wächst ja wieder."

Mutiger Schritt

Nun hat die Mutter von zwei Kindern einen weiteren mutigen Schritt gesetzt. Sie war beim Frisör und hat ihre Naturhaare, die aufgrund der Chemotherapie ausgedünnt sind, kurz geschnitten. Sonya Kraus hat auch dies für ihre Community festgehalten und will anderen zeigen, wie einfach es geht. Kraus ist stolz auf den Weg, den sie bisher beschritten hat und möchte mit ihren Videos für mehr Realität sorgen. Dafür hat sie bereits viele Komplimente von Fans und prominenten Kollegen bekommen. "Der Weg zum neuen Ich. Wie findet ihrs? Bin mir selbst noch ganz fremd. Sieht so elegant aus", schreibt sie zu dem Video ihres Friseurbesuchs.