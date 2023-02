Die Grammys gelten als eine der wichtigsten Musikauszeichnungen in der Branche. Zahlreiche Musiker reißen sich darum, eines der begehrten Grammophone mit nach Hause zu nehmen. In der Nacht auf Montag (1 Uhr MEZ) werden die 65. Grammys in Los Angeles über die Bühne gehen. Besonders gut stehen die Chancen für Beyoncé mit neun und Kendrick Lamar mit acht Nominierungen.

Neben der eigentlichen Veranstaltung sind die sogenannten Pre-Grammys bei den Stars beliebt. Die Party am Vorabend der eigentlichen Grammys ist ein Muss für viele Promis. Am roten Teppich tummelten sich Samstagabend zahlreiche Berühmtheiten aus Musik, Film und Fernsehen und begeisterten mit glamourösen Roben.

Die schönsten Outfits des Abends

Vor Ort gesichtet wurden Sängerin Lizzo (About Damn Time) und ihr Freund Comedian Myke Wright. Sie trug ein schwarzes Kleid mit extravaganten blauen Fransendetails. Auch die frisch gebackene Mama Paris Hilton schaute vorbei und posierte in einem schwarzen Glitzerkleid mit Beinschlitz vor den Fotografen. Außerdem mit dabei waren Stars wie Demi Lovato, Bebe Rexha, Cardi B oder Olivia Rodrigo. Wer die begehrten Preise in den jeweiligen Kategorien mit nach Hause nehmen wird, zeigt sich heute Abend.

Das waren die schönsten Looks vom roten Teppich