Schauspielerin Drew Barrymore überrascht ihre Community auf Instagram mit einem neuen Tattoo. Auf ihren Unterarmen sind nun drei Fische gestochen. Weitere Bilder zeigen die Tattoo-Sitzung von Barrymore und ihrer Freundin Savannah Guthrie, die sich den Schriftzug "all my love" unter die Haut stechen ließ. Die beiden sind eng befreundet, haben in den vergangenen Monaten eine gemeinsame Kinder-Serie namens "Princess Power" für Netflix produziert. Um ihre Freundschaft zu feiern, entschieden sie sich für eine gemeinsame Erinnerung im Tattoostudio.

Doch welche Bedeutung steckt hinter den Tattoos? Savannah Guthrie war vor einigen Tagen Gast in der "Today Show" und verriet den Moderatoren das Geheimnis hinter dem Schriftzug. "Es ist die Handschrift meines Vaters. Er hat meiner Mutter Liebesbriefe geschrieben. Es handelt sich dabei nicht nur um seine Handschrift, ich versuche jetzt, den Satz zu meinem persönlichen Mantra zu machen."

Drew Barrymore hat sich bei ihrem Tattoo ebenfalls für eine sehr persönliche Bedeutung entschieden. Die drei Sardinen stehen für sie und ihre beiden Kinder Olive und Frankie.