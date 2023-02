Nachdem Barack Obama seine zweite Amtszeit als Präsident der USA beendet hatte, war es ruhiger um die Familie geworden. Besonders seine Töchter Malia (24) und Natasha (21) waren in den Hintergrund geraten und haben versucht, wieder an ihr normales Leben anzuknüpfen. Die beiden sind mittlerweile erwachsen, haben studiert und wollen sich ein eigenständiges Leben aufbauen.

Drehbuchschreiben statt politischer Karriere

Malia hatte es an die Elite-Universität Harvard verschlagen, wo sie 2021 ihren Abschluss machte. Dort kam die 24-Jährige das erste Mal mit dem Prozess der Filmproduktion in Berührung. Die junge Frau konnte sich besonders für das Drehbuchschreiben begeistern. Malia machte daraufhin einige einschlägige Praktika in der Filmindustrie, unter anderem bei der Weinstein Company oder als Praktikantin am Set der Serie "Girls".

Nun soll sie ein großes Projekt an Land gezogen haben und darf, wie die Zeitschrift "Vanity Fair" berichtet, offiziell als Drehbuchautorin arbeiten. Bei dem Projekt soll es sich um die Serie "Swarm", die von Sängerin Beyoncé inspiriert worden ist, handeln.

Gutes Feedback

Bereits vor einigen Jahren soll Regisseur Donald Glover auf Malia aufmerksam geworden sein. In früheren Interviews äußerte er sich über die Zusammenarbeit mit der Tochter von Barack Obama: "Ihr Schreibstil ist toll. Ich habe im Gefühl, dass sie jemand ist, für den viele großartige Dinge bereitstehen". Auch andere Verantwortliche am Set sollen positiv überrascht und begeistert von Malia sein.

Die Serie soll schon bald auf Amazon Prime zu sehen sein, dann wird ihr Name wahrscheinlich auch über die Bildschirme flimmern. Das Projekt könnte für Malia zum Sprungbrett direkt in die Traumfabrik Hollywood werden.

Die Familie Obama