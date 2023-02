Was für eine Überraschung! Die Game of Thrones-Schauspieler Kit Harington (Jon Snow) und seine Frau Rose Leslie (sie spielt Wildlingsfrau Ygritte) werden wieder Eltern. Die beiden lernten sich am Set der Kult-HBO-Serie kennen und lieben. Seit 2018 gehen Harington und Leslie als Ehepaar durchs Leben. Im Februar 2021 brachte sie einen kleinen Jungen auf die Welt.

Nun wird der Kleine zum großen Bruder, die Schauspielerin ist wieder schwanger. Das verriet der Darsteller von Jon Snow in "The Tonight Show" Moderator Jimmy Fallon am Freitagabend. Dort erzählt er: "Unser Sohn ist jetzt zwei und wird den Schock seines Lebens bekommen, wenn er begreift, dass er einen Bruder oder eine Schwester bekommt."

Bei Baby Nr.2 ist alles anders

Der Sohn des Paares scheint bisher noch nicht verstanden zu haben, dass die Familie Zuwachs bekommt. Harington zeigte bereits diverse Male auf den Bauch seiner Frau und versuchte ihm klarzumachen, was sich im Inneren befindet. Dabei sagte er: "Mamas Baby". Daraufhin erwiderte sein Sohn, der auf seinen eigenen Bauch zeigte: "Mein Baby". Der Kleine würde es aber früh genug erfahren, meinte Harington lachend zu Fallon.

Die Freude in der Familie Harington-Leslie ist groß, aber der Schauspieler hat auch Respekt davor, bald Zweifachpapa zu sein: "Bei deinem ersten Baby scheint es so, als würdest du neun Monate lang auf Wolken und durch Gäseblümchenfelder tanzen. Beim zweiten Baby holt einen die Realität viel schneller ein."

Was das Baby zur Welt kommen wird und welches Geschlecht es hat, wollte der Schauspieler noch nicht verraten.