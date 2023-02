Harry Styles hat in den vergangenen Jahren bereits unterschiedliche Karrierepfade für sich entdeckt. Der Brite, der mit der Boyband "One Direction" seinen großen Durchbruch feierte, startete nach seinem Ausstieg als Solokünstler durch, ergatterte einige Filmrollen und stand als Model für diverse Marken vor der Kamera.

Nachfolge als Talk-Show-Moderator?

Der 29-Jährige konnte nun ein weiteres Kästchen abhaken. Sein Wunsch, Talk-Show-Moderator der bekannten "Tonight Show" in New York zu werden, ging in Erfüllung. Anlässlich seines Geburtstags am 1. Februar wurde ein Clip des Sängers aus einer vergangenen Folge geteilt. Moderator Jimmy Fallon forderte Styles auf, sich etwas zu wünschen. Er überreichte dem Briten eine magische Jadeflasche, die er von Kult-Sängerin Stevie Nicks bekommen hatte. Fallon erzäht: "Sie gab mir die Flasche und sagte: Jimmy, öffne sie und wünsch dir was. Wenn du dir etwas wünscht und dabei in die Flasche bläst, wird der Wunsch in Erfüllung gehen. Ich entschied mich für diesen Wunsch und er wurde wahr".

Deshalb forderte Fallon den Sänger auf, ebenfalls einen Wunsch zu äußern. Daraufhin blies Styles in die Flasche, dachte an seinen größten Traum und Fallon kippte von seinem Stuhl. Der Sänger übernahm freudig seinen Platz als Moderator und sagte seinen eigenen Auftritt in der Show an.

Ob Styles die Nachfolge von Jimmy Fallon antreten wird, ist noch unklar. Aber der erste Auftitt als Talk-Show-Moderator schien dem Briten viel Freude zu bereiten.