Im Sommer 2022 verkündeten Heather Rae El Moussa (ehemals Young) und ihr Ehemann Tarek, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die beiden hatten sich 2021 im Rahmen einer glamourösen Zeremonie das Ja-Wort gegeben. Heather wurde durch die Reality-Serie Selling Sunset, die seit 2019 auf Netflix läuft, bekannt. Dort ist sie als Immobilienmaklerin der berühmten "Oppenheim Group", die Luxusanwesen in Los Angeles betreut, zu sehen. Im Rahmen der Dreharbeiten wurde auch das Kennenlernen sowie die Hochzeit der beiden thematisiert.

Sohn ist auf der Welt

Tarek brachte zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe, der gemeinsame Sohn der beiden krönte nun das Familienglück. El Moussa bestätigte die Geburt des Kleinen auf Instagram und schrieb zum ersten Schappschuss: "Unser kleiner Junge ist da. Mama und Baby sind glücklich, gesund und müde, aber es geht ihnen gut. Unsere Herzen sind erfüllt von Glück." Der Kleine kam am 31. Jänner zur Welt.

Die Eltern bekamen bereits erste Glückwünsche aus der "Selling Sunset-Familie". "Yay! Ich freue mich so für euch zwei (drei)", schreibt Heathers Chef Jason Oppenheim.

"Oh mein Gott. Ich sende euch so viel Liebe", schreibt Immobilienmakler-Kollegin Chrishell Stause. "Oh mein Gott! Ich sterbe! Gratulation wunderschönes Mädchen! Ich bin so stolz auf dich! Herzlichen Glückwunsch an die ganze Familie", schreibt Heathers Kollegin Emma Hernan.