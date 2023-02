Seit 2007 gehen Sänger Justin Timberlake und Schauspielerin Jessica Biel gemeinsam durchs Leben. Nach der großen Hochzeit im Jahr 2012 krönten die gemeinsamen Kinder Silas und Phineas die Liebe der beiden.

Das Paar ist seit Jahren bekannt für ihre persönlichen Liebeserklärungen, die sie zu besonderen Anlässen mit ihren Fans teilen. Anlässlich Justins 42. Geburtstags teilt Jessica nun ein gemeinsames Bild im Netz. Dazu schreibt sie: "Herzlichen Glückwunsch an die Person, die mich jeden Tag herausfordert und inspiriert. An die Person, die mich zum Lachen und dazu bringt, alles zu riskieren. An die Person, die aus allem Gewöhnlichen etwas Außergewöhnliches macht. Du weißt, wer du bist. Ich liebe dich".

Auch Justin ist auf Instagram stets zu Scherzen aufgelegt und sucht für die Ehrentage seiner Frau immer ganz besondere Schnappschüsse heraus. Hier anlässlich ihres 40. Geburtstags.