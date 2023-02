Die niederländische Königsfamilie ist derzeit zu Gast auf der karibischen Insel Aruba. Die 19-jährige Kronprinzessin Amalia wird von ihren Eltern König Willem-Alexander und Königin Máxima auf ihrem ersten offiziellen Besuch als niederländische Thronfolgerin begleitet.

Royaler Besuch auf ABC-Inseln

Die sogenannten ABC-Inseln Aruba, Bonaire und Curaçao sowie Sint Maarten, Sint Eustatius und Saba sind Teil des niederländischen Königreichs. Alle sechs Inseln liegen in der Karibik. Bereits am Wochenende wurden die Royals mit Begeisterung von den Einheimischen auf Bonaire empfangen. Ein wichtiges Thema dieser etwa zweiwöchigen königlichen Reise ist die Geschichte der Sklaverei. In den niederländischen Kolonien wurde die Sklaverei erst 1873 beendet.

Für Amalia war es der erste offizielle Auftritt in der Öffentlichkeit nach dem Bekanntwerden von Bedrohungen aus dem organisierten Verbrechen. Nun muss die Prinzessin abermals mit negativen Kommentaren unter ihren Fotos zurechtkommen. Unzählige Social-Media-User äußern sich negativ über das Gewicht der Thronfolgerin. Dieses Thema verfolgt Amalia bereits seit ihrer Jugend. Immer wieder gab es negative und verletzende Kommentare aus dem Netz.

© IMAGO/ANP (IMAGO/Remko de Waal)

Die Royals schwingen das Tanzbein

Doch die Prinzessin scheint diesen Aspekt wegzulächeln, sie scheint auf den Bildern sichtlich Spaß an ihrem ersten Besuch auf Bonaire zu haben. Die "Oranjes" schwangen auch kräftig das Tanzbein und besuchten das örtliche "Bon Bini Aruba"-Festival. Amalia, Willem-Alexander und Máxima tummeln sich gut gelaunt zwischen bunten und glitzernden Kostümen.

© IMAGO/ANP

Die Prinzessin setzt auf dieser Reise bewusst auf auffällige, bunte Farben. Sie scheint sich in ihrer Rolle als Kronprinzessin nun deutlich wohler zu fühlen, blickt selbstbewusst in die Kameras. Der Druck von außen, böse Kommentare in der Presse und im Netz haben es der jungen Frau in den vergangenen Jahren nicht einfach gemacht, ihre Rolle auszuüben. In ihrer Auszeit scheint sie Kräfte für ihre künftigen Aufgaben gesammelt zu haben. Denn früher oder später wird sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und die Niederlande und ihre Kolonien repräsentieren.