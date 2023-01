Wie der Guardian am Montag berichtet, ist Schauspielerin Lisa Loring verstorben. Sie bekam mit fünf Jahren die Rolle "Wednesday" in der Original-Serie "Addams Family". Nun soll Loring im Alter von 64 Jahren verstorben sein. Die bekannte Schauspielerin soll ihrer Freundin Laure Jacobson zufolge vor einigen Tagen einen schweren Schlaganfall erlitten haben. Am Wochenende habe Lorings Familie die Entscheidung getroffen, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen, hieß es weiter.

Die Serie erlebte kürzlich durch die Neuauflage der Streaming-Plattfom Neflix wieder ein Revival. "Wednesday" legte einen Rekordstart hin, auch Jenny Ortega erlangte durch die Hauptrolle große Bekanntheit.