Enorme Gewichtsreduktion oder schnelle Gewichtszunahme innerhalb weniger Wochen – es ist kein Geheimnis, dass viele Hollywood-Schauspieler für ihre Rolle über ihre Grenzen gingen. Neben Jared Leto und Co. musste auch Twilight-Star Robert Pattinson sich für seine Rolle als "The Batman" einer speziellen Diät unterziehen. Viel Sport und ein spezieller Ernährungsplan sind nötig, um in kurzer Zeit Muskeln aufzubauen und Fett zu verlieren. Der Film war laut Kritikern ein Erfolg, soll auch eine Fortsetzung erhalten.

Erwartungsdruck und Ideale

Im Rahmen eines Interviews mit dem "ES Magzine" gibt Pattinson Einblicke in die Vorbereitung auf solche Rollen. Er spricht zudem über den enormen Druck, unter dem man in Hollywood stehe. "Ich habe so ziemlich jede Diät ausprobiert, die man sich vorstellen kann." Es sei zudem schwierig, den Körperidealen und den Vorstellungen Hollywoods gerecht zu werden, erzählt er. Um dem Körper nach alle den Strapazen etwas Gutes zu tun, greift der Schauspieler immer wieder auf Detox-Rituale (Entgiftung) zurück.

Zu den verrücktesten Diäten, die der Schauspieler bisher durchgezogen hat, gehört wohl die Kartoffel-Diät. "Ich habe einmal zwei Wochen lange nichts anderes als Kartoffel gegessen. Als Detox. Es waren einfach nur gekochte Kartoffeln mit pinkem Himalaya-Salz".