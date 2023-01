Schauspieler und Produzent Matthias Schweighöfer, bekannt aus Filmen wie "Die Schwimmerinnen", "Army of Thieves" oder "100 Dinge", durfte bereits einige Male Hollywood-Luft schnuppern. Der Deutsche spielte in unzähligen deutschsprachigen Filmen mit und hat vor einigen Jahren auch den Sprung ins internationale Filmgeschäft geschafft.

Geheimes Filmprojekt in Los Angeles

Seit mehr als zwei Wochen weilt er in Los Angeles, dort steht er derzeit für ein neues, bisher noch geheimes, Filmprojekt vor der Kamera. Schweighöfer gab seinen Fans in den sozialen Netzwerken bisher einige kurze Einblicke in seinen Alltag vor Ort. Nun verrät er auf Instagram endlich, um welches Projekt es sich handelt. Er hat im Netflix-Film "Family Leave" eine Rolle ergattert und wird an der Seite von Hollywood-Star Jennifer Garner spielen.

Schweighöfer schreibt zu einem gemeinsamen Foto mit der Schauspielerin: "Jetzt kann ich endlich verraten, warum ich unter anderem hier bin: Superstolz mit dieser fantastischen Schauspielerin #FAMILYLEAVE drehen zu dürfen. Finally I'm able to tell you why I'm here: Super proud to shoot together with this amazing actress @jennifer.garner Liebe Grüße an euch lovely people aus Los Angeles!"

Erste Einblicke

An der Seite des deutschen Schauspielers sollen zudem Ed Helms ("Hangover"), Rita Moreno ("West Side Story") und Emma Myers ("Wednesday") agieren.

Auch Superstar Jennifer Garner gab ihren Fans bereits erste Einblicke in die Filmproduktion. Die Schauspielerin postete ein kurzes Video vom Set, Schweighöfer war darauf aber noch nicht zu sehen.

Wann der Film auf Netflix zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. "Family Leave" soll ersten Schätzungen zufolge im Herbst 2023 über die Bildschirme flimmern.